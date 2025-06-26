Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Kurtulmuş, "Yeni anayasayı yapmak, en iyi hukuk metnini kim hazırladı yarışı değildir" dedi.

"Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış töreni TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, çok sayıda bürokrat ile milletvekili ve sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu anlamlı buluşma sadece bir proje tanıtımı değil. Aynı zamanda anayasa, hukuk, sivil toplum ve millet iradesi gibi kavramların ortak bir idealde buluştuğu tarihi bir ana da şahit olur. Bizler İçişleri Bakanlığı olarak destek verdiğimiz ve HUDER tarafından başarıyla yürütüldüğü kitaplaştırılan çalışmanın demokratikleşme yolculuğumuza katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Anayasa bir milletin zaman ve tarihi karşısındaki duruşudur. Milletin ortak aklını, ortak iradesini ve ortak vicdanını yansıtan temel evlidir. Devletin meşruiyetini, bireyin haklarını ve toplumsal düzenin çerçevesini Anayasa'da görüyoruz. Bu yönüyle anayasa yalnızca bir hukuk metni değil. Aynı zamanda bir milletin kimlik belgesi ve gelecek vizyonu. Ancak insanla toplum da zamanla değişir ve dönüşür. Tarihin akışı içinde sabit kalan tek şey değişimi kendisidir" ifadelerini kullandı.

"Bu siyasi bir tercih değil, demokratik bir zorunluluktur"

Teknolojiden güvenlik anlayışına, iletişimden yönetişim modellerine kadar her alanda yepyeni bir çağın eşiğinde olduklarını dile getiren Yerlikaya, "Hukuk donuk bir yapı değil. Zamanın ruhunu okuyamayan ihtiyaçlara cevap verebilen canlı bir mekanizmdir. ve anayasada bu mekanizmanın temel başıdır. İbn-i Haldun'un da yüzyıllar önce ifade ettiği gibi her devrin şartları bir önceliğinden farklıdır. Dolayısıyla anayasa döneminin ihtiyaçlarına ve milletin beklentilerini yansıtabilen hem değerler hem de zamanla uyumlu bir yapıda olmalıdır. Bugünün dünyasında 1980 darbesinin gölgesinde yazılmış bir anayasa ile yol yürümek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi aziz milletimiz vesayeti değil, milletin anayasasını istiyor. Milletin ruhunu yansıtmayan bir anayasayla demokratikleşme olmaz. Açıkça ortadadır ki millet iradesini yansıtan bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu siyasi bir tercih değil, demokratik bir zorunluluktur. İnanıyoruz ki yeni anayasa Türkiye yüzyılının temel taşı olacaktır. Sayın Başkanım kıymetli katılımcılarım Türkiye bölgesinin ve dünyanın yükselen gücü olarak milletimizin özgür iradesiyle şekillendirilmiş kuşatıcı, sivil ve çağrı durumuna uygun bir anayasa sahip olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönüm gösteriyor ki dünyada çok sert rüzgarlar esecek"

Konuşmasının başında dünyada yeni bir dönemin başında olduklarının altını çizen Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönüm gösteriyor ki dünyada çok sert rüzgarlar esecek. Hatta rüzgarların nereden ve hangi sertlikle eseceğinin dahi belli olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda ekonomik değişimler, küresel siyasetteki dinamiklerin değişmesi, toplumsal yapı ve teknolojinin güçlü bir değişim sürecine girmesi özellikle bizim gibi dünyadaki bütün değişim rüzgarların en sert şekilde estiği, bütün büyük güçlerin en sert şekilde mücadele ettiği bir coğrafya da yer alan ülkemiz için çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Yani bu yeni dönemin şartları içeresinde nerede, hangi gelişmelerin olacağının bilinmediği, sadece savaşlar ve çatışmaların değil köklü toplumsal değişimlerin de nereye evrileceğinin tahmin edilemeyeceği bir dönemde ayaklarımızı çok güçlü bir şekilde basmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasayı yapmak, en iyi hukuk metnini kim hazırladı yarışı değildir"

Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisinin toplumsal birlik, beraberlik, bütünleşme ve özellikle devlet ile milletin kaynaşması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu konularda çok şükür iyi adımlar atıyoruz ama bunun nihayetinde çok güçlü bir şekilde ilerleyebilmesinin temel unsurlarından birisinin de yeni anayasa ihtiyacı olduğu hiç şüphesizdir. Bu çerçevede yeni anayasayı bir hukuk metni olarak görmek asla doğru değildir. Yeni anayasayı yapmak en iyi hukuk metnini kim hazırladı yarışı değildir. Bu salonda bulunan herhangi 2-3 arkadaşımızı bir odaya koysak akşama kadar gayet güzel bir anayasa hazırlayabilirler. Marifet bir hukuk metni hazırlamak değildir. Marifet milleti birleştirecek toplumsal anlayışı ortaya koyabilmektir. Bu anlamda yeni, çağın gerekliliklerine uyan, milletin talep ve beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal sözleşmeyi ortaya koyabilmektir. Bunun için zaman doğrudur, birliğimizi ve dirliğimizi korumak, Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde ileriye yürümesini sağlayabilmek için yeni bir anayasa yapmak mümkün olur" şeklinde konuştu.

" 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz"

TBMM'nin yeni anayasayı yapma yetkisinin olmadığı yönündeki tartışmalar hakkında konuşan Kurtulmuş, "Anayasa hakkında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Makul ve milletin hayrına olabilecek her şeyi dinleriz ancak tek bir sözü dinlemeyiz. 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz. Bu Meclis, milletin hür iradesi ile oluşmuştur. Meclis nasıl ki yasa yapma yetkisine sahip ise anayasa yapma yetkisine de sahiptir. 'Efendim kurucu Meclis değildir' diyorlar. Allah aşkına kurucu Meclis olması için Meclis koridorlarında tankların mı dolaşması lazım" dedi. - ANKARA