TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulacak komisyonun çalışmaları üzerine görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ziyarete ilişkin, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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