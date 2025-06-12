TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin 41. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin 41. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde gerçekleştirdiği eşsiz kahramanlık ve direnişle, hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayan Urfa'ya, Gazi Meclisimiz tarafından 'Şanlı' ünvanı verilişinin 41. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatanı uğruna şehit ve gazi olan aziz ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyor; Şanlıurfalı hemşehrilerimize saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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