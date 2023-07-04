TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti. Kurtulmuş, Ürdün ve Türkiye'nin dostane ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, İsrail'in işgalci politikalarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ise Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi de Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İş birliğini geliştirmek için elimizden gelen bütün çabayı harcamak istiyoruz. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Dost ülke ve halklarımız arasında yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ziyaretin bölgeye de yararı olacaktır. İlişkilerimiz çok derindir" diye konuştu.