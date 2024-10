TBMM Başkanı Kurtulmuş: Üniversitelerin Değerler Üzerine Temellendirilmesi Gerekiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün insanlığın yaşadığı, çoğu insan yapımı felaketlerin arkasındaki ana nedenlerden birisi, hiç kuşkusuz değerler sisteminden azade bir bilgi üretmenin sonucu olarak ortaya çıkan durumdur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda rektörlerle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yükseköğrenimde önemli mesafe kat ettiğini belirterek, "Bizim gençlik yıllarımızı, lise yıllarımızı şu an hatırladığımızda, Türkiye'nin sadece birkaç tane kentinde; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sonrasında Erzurum, Trabzon, Samsun gibi yerlerde üniversitelerimiz oldu. Milletin evlatları, Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna üniversitede okumak için göç etmek mecburiyetinde kalırlardı. Şimdi çok şükür; Türkiye'nin her yerinde üniversitemiz var, her şehirde üniversitemiz var. 208'e ulaşan üniversitelerimizin sayısıyla birlikte, Türkiye'de tabir-i caizse bir üniversiteliler ordusu ortaya çıktı. Şu anda 7,5 milyon evladımızın, Türkiye'nin üniversitelerinde okuyor olması fevkalade önemlidir ve değerlidir. Ayrıca bu 7,5 milyonun yanında 340 bine ulaşan yabancı öğrencilerin varlığı da Türkiye için, Türkiye'nin sahip olduğu küresel iddiaları taşıyabilmesi için oldukça değerli ve önemlidir. Bu geldiğimiz yeri asla küçümsemeden ama asla yeterli görmeden yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Yıllarca eleştirenler de oldu. Sayısal olarak üniversitelerimiz ve üniversitelilerimiz bugün bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELERİMİZİN BİRBİRLERİYLE YARIŞ İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR'

Kurtulmuş, yükseköğrenimin daha iyi bir noktaya taşınması için 208 üniversite arasında rekabetin başlaması gerektiğini kaydederek, "Üniversitenin yükselmesini, yücelmesini sağlayan en önemli husus rekabettir. Önce bir iç rekabetin oluşması gerekir. Bunun için bu 208 üniversitelerin, bütün bölümleriyle ve fakültelerin birbirleriyle yarış içerisinde olmasının fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine bir başka önemli husus ise; üniversitelerimizin uluslararasılaşmasıdır. Sadece kendi kentinin sınırları içerisinde değil, sadece kendine hitap ettiği öğrenci potansiyelleri bakımından belli çevreye değil, üniversitelerimiz gerek öğretim gerek öğrenciler, gerek araştırma programlarıyla, uluslararası üniversite çevrelerine entegre olmalı ve bu anlamda her bir üniversitemizin uluslararasılaşmasını temin etmemiz lazım. Yazılacak olan makaleler, yapılacak olan araştırmalar, diğer üniversitelerle yapılacak olan iş birlikleri, bir takım öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları vasıtasıyla, inanın ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde üniversitelerimizin uluslararasılaşmasını sağlamak mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz bunun içinde, üniversitelerin ve öğretim üyelerinin arasındaki iş birliklerinin maksimum seviyeye yükseltilmesi şarttır. Bunun için her türlü imkanımızın YÖK bünyesinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bünyesinde, akademik iş birliklerinin artırılması için her türlü imkana sahip olduğumuzu da açıkça söylememiz lazım" diye konuştu.

'VİCDAN, ADALET, SAYGI GİBİ DEĞERLER MERKEZİ NOKTAYA KONULMUYOR'

Üniversitelerin yüksek teknolojinin gelişmesinde büyük bir katkı payı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, günümüz dünyasında en büyük sorunun bilginin değerlerden uzak ortamlarda üretilmiş olmasının sıkıntılarını yaşadığını vurguladı. Kurtulmuş, "Vicdan, ahlak, adalet, karşısındakine saygı, inançlara, farklı dinlere saygı ya da insanlar arasında eşitliği, adaleti sağlamak için mücadele etmek gibi çok temel insani değerleri, ne yazık ki bugünün üniversite ortamlarında; küresel anlamda söylüyorum, çok da merkezi noktaya konulmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün insanlığın yaşadığı, çoğu insan yapımı felaketlerin arkasındaki ana nedenlerden birisi, hiç kuşkusuz değerler sisteminden azade bir bilgi üretmenin sonucu olarak ortaya çıkan durumdur. Burada biraz da açık söylüyorum; şimdi Gazze'deki vahşetten bahsediyoruz. Şu anda dünya siyasetinde parmaklarından kanlar damlayan adamlara bakın, isimlerini burada bana saydırmayın, bunların her birisi dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş insanlardır. Hatta dereceyle bitirmiş olanları vardır ama çok rahatlıkla karşı taraftakini insan bile saymayan değerlerden yoksul bir eğitimsizlik, cehalet içerisindedir" dedi.

Kurtulmuş ayrıca Türk- İslam medeniyeti ekseninde kurulan devletlerin temelinde denge unsurunun yer aldığını ifade etti.