TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üç Siyasi Partinin Liderlerini Kabul Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda, İsrail tarafından alıkonulan milletvekillerinin durumu hakkında talepler iletildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları ile görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Arıkan, Babacan ve Davutoğlu, kabulün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'a İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekiline ilişkin taleplerini ilettiklerini belirten Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde bu konuda bir genel görüşme açılmasını istediklerini aktardı.

Arıkan, TBMM'de grubu olan siyasi partilerin bu konuda vereceği ortak önerinin kabul edilerek bir araştırma komisyonu kurulmasını, ayrıca bir bildiri yayımlanmasını istediklerini söyledi.

Babacan da İsrail tarafından alıkonulan milletvekillerinin Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istediğini anlattı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
