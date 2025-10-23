Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı Açıklaması

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklarda birlik, düzen ve huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir karanlık odağa ve düşmanlığa geçit verilmeyecektir."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
