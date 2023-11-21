TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'nın 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bağımsız Türk devletlerinin ortak geleceğinin inşasında meclisler arası dayanışma ve iş birliğinin zemini olan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin 15. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyorum. Daha nice kuruluş yıl dönümlerini birlik ve beraberlik içinde idrak etme dileğiyle öz kardeş Türk halklarına barış, refah ve esenlik dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.