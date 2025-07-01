TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir kendini bilmez, bir hadsiz, insani değerler ve İslami anlayıştan uzak sözde bir karikatüristin yapmış olduğu bir karikatür dolayısıyla, maalesef Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir. Yapılan bu eylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Meşhedani ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, İzmir ve çevresinde meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yangın söndürme çalışmalarından bahsetti. Kurtulmuş, bir derginde yayınlanan ve tepkilere neden olan karikatüre ilişkin, "Bir kendini bilmez, bir hadsiz, insani değerler ve İslami anlayıştan uzak sözde bir karikatüristin yapmış olduğu bir karikatür dolayısıyla maalesef Türkiye gündemi fevkalade kötü bir şekilde meşgul edilmiştir. Öncelikle yapılan bu eylemi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Biz Müslüman bir milletiz, bizim milletimiz inancı ve yaşantısı ne olursa olsun Hazreti Peygamber'in adı anıldığı zaman kendisini derler toplar, elini göğsüne götürür, salatüselam getirir ve Hazreti Peygamber'i saygıyla alır. Hayatımızın her alanında rehber kabul ettiğimiz Hazreti Peygamber Efendimize ya da herhangi bir peygamberimize yapılacak hakareti asla kabul etmeyiz, asla geçiştirmeyiz. Biz peygamberlerin hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Hazreti Muhammed'e yapılan hakaret kadar, Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a yapılan ya da ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz peygamberlerimizden birisine yapılan hakaret doğrudan doğruya bize yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan şerefsizleri ve bunların arkasında duranları da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARININ ALTINDA KALACAK'

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de sistematik bir soykırım politikası yürüttüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Bu soykırımda 60 bine yakın insanın öldürüldüğü aşikardır. Bunların önemli bir kısmının da kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu süre içerisinde İsrail bir taraftan dünya gündemini meşgul ederken, diğer taraftan da Gazze'deki soykırımlarına sistematik bir şekilde devam etmektedir. Bunlardan en acısı, sadece birkaç lokma yiyecek bulabilmek için hem de Amerikalı ve İsrailli gruplar tarafından akredite edilmiş yardım kuruluşlarının dağıttığı yardımlara ulaşmak için koşuşturan gariban, mazlum, biçare Filistinlilerin sadece bir hafta içerisinde 580 tanesi şehit edilmiştir. Bunu kabul etmek, unutmak ve unutturmak mümkün değildir. İsrail, işlediği bu insanlık suçlarının altında kalacak. Netanyahu ve hükümeti bunun hesabını mutlaka ama mutlaka insanlığa verecek" diye konuştu.

'TİCARET HACMİNİN, 30 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINI ÜMİT ETMEKTEYİZ'

Kurtulmuş, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde devam ettiğini ve 2 ülke arasında tarihi, kültürel ve medeniyet benzerliklerinin bulunduğunu ekledi. Kurtulmuş, "Bu çerçevede Irak ve Türkiye halkları, aralarında sınır olmasına rağmen gönülleri ve kalpleri bir, mezhebi, meşrebi ve etnik farklılıklarına rağmen aynı ülkenin, bölgenin ve medeniyetin insanları olan kardeşlerdir, komşulardır. Bu ziyaretlerimiz, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği ve komşuluk ilişkilerini daha da güçlendiren adımlardır. Bu çerçevede Irak ve Türkiye arasında her alanda var olan olumlu ilişkilerin özellikle ikili ticaret hacminde de belli bir seviyeye ulaştığını görmek memnuniyet vericidir. Yaklaşık 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin, ortak hedefimiz olan 30 milyar dolara en kısa zamanda ulaşacağını ümit etmekteyiz. Türkiye ile Irak arasında özellikle teröre karşı iş birliği konusunda da ortak yaklaşımlar ve anlayışlar olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi olarak ortaya koyduğu ve özellikle örgütün fesih ve silahları teslim etme kararından sonra yeni bir aşamaya geçmiş olan bu süreç, Iraklı dostlarımız tarafından da desteklenmektedir. Irak'ta ve Türkiye'de var olan terör örgütlerinin hepsinden kurtulmak aslında ülkemiz ve bölgemiz için ortak bir kalkınma hamlesinin de başlamasının işareti olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi halinde stratejik ve ekonomik kazanımların olacağını vurguladı.

'TÜRKİYE, İSLAM ALEMİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZEBİLİR'

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ise görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi. Meşhedani, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili, "İslam ümmeti tek kelime ile şehadet ile birliktedir. Aslında bu birlikteliğimizi güçlü kılsaydık İsrail, Gazze'ye ve İran'a saldıramayacaktı. Bu parçalanmışlık tabii ki Arap ve İslam aleminde, bizim bir arada olmayışımız nedeniyle düşmanlar bize saldırıyor. Aylardan beri Gazze'de bu saldırılar devam ediyor. Bizler de bir şey yapamıyoruz. Yaşlılar, çocuklar öldürülüyor, insanlar aç ve susuz yaşamak zorunda bırakılıyor. Ümmetin durumunu ve aramızdaki anlaşmazlıkları gözden geçirerek bir kenara bırakmalıyız. Türkiye bizi birleştirebilir, bu safı bir araya getirebilir. Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Erdoğan ile diğer İslam ülkeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti temenni ediyorum ki İslam alemindeki bu anlaşmazlıkları çözebilir. Düşmanlara karşı ortak bir savunma gücü oluşturabiliriz" dedi.