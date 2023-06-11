TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından (#Kızılay155yaşında) Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Dünyada iyiliğin ve insani dayanışmanın adresi olan Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika