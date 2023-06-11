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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından (#Kızılay155yaşında) Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Dünyada iyiliğin ve insani dayanışmanın adresi olan Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Numan Kurtulmuş Kızılay Politika Haberler

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