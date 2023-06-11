TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından (#Kızılay155yaşında) Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Dünyada iyiliğin ve insani dayanışmanın adresi olan Türk Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.