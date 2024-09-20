TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Meclis'teki bu kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Toplantının detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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