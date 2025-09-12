TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün Maliyeti Ülkenin Kalkınmasına Vesile Olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çok büyük bir maliyete Türkiye katlanmıştır. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte teröre harcanmış olan bu maliyetler, ülkenin kalkınmasına, doğusuyla batısıyla topyekun zenginleşmesine, refahına vesile olacak" dedi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuştu.

Kurtulmuş, işveren örgütlerinin konuşmalarından sonra komisyonun kapanış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, terörün ortadan kaldırılması ve Türkiye'de artık terör meselesinin hiç konuşulmaz hale gelmesi sadece güvenlik politikalarında gerçekleştirilecek birtakım tedbirlerle ulaşılabilecek bir sonuç olmadığını belirterek, "Çok katmanlı, çok boyutlu ve kapsayıcı bir yaklaşımın ortaya konulması şarttır. Zaten bizim de fikrimiz bu yöndedir, bu istikamettedir. Değerli başkanların, temsilcilerin bunu teyit etmesi de bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Ayrıca bazı başkanlarımız uyarı mahiyetinde bir şey söylediler. Ben bunun da hayati bir nokta olduğunu düşünüyorum. Evet toplumun farklı kesimlerini dinleyeceğiz. Herkesin burada fikirlerini dile getirmesine de imkan vereceğiz, şimdiye kadar böyle yaptık. Ama sonuçta vaktimizin de çok kısıtlı olduğunu ifade etmek lazım. Hızlı ve etkin hareket etme mecburiyetimiz konusunda, başkanlarımız altını çizerek uyarılarda bulundular. Ancak böyle davranılırsa kesin ve net bir sonuç, olumlu bir sonuç elde edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, terörün maliyetine ilişkin başkanların rakamları paylaştığını hatırlatarak, "Biz de 2013 yılında yaptığımız çalışmada o günün rakamlarıyla 1,2 trilyon dolarlık bir maliyet hesap etmiştik. Sizin bugün burada ortaya koyduğunuz aşağı yukarı rakamlar da bunu teyit etmektedir. Bir taraftan CDS birimlerindeki artışlar, buna bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin yükselmesi; turizmde, tarımda, hayvancılıkta ciddi düşüşlerin yıllar içerisinde terör dolayısıyla yaşanmış olması ve özellikle yatırım ortamının zedelenmiş olması. Bunların vermiş olduğu alternatif maliyetleri hesap ettiğiniz zaman sizlerin bugün burada sunduğunuz maliyetlerin bile mütevazı rakamlarla ifade edildiğinin altını çizmek isterim. Çok büyük bir maliyete Türkiye katlanmıştır. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte teröre harcanmış olan bu maliyetler, ülkenin kalkınmasına, doğusuyla batısıyla topyekun zenginleşmesine, refahına vesile olacak" dedi.

Kurtulmuş komisyonun 17 Eylül Çarşamba ve 18 Eylül Perşembe günleri toplanacağını kaydederek, 17 Eylül Çarşamba günü çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenleri ve uzmanları dinleyecekleri belirterek, 18 Eylül Perşembe günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırlayacaklarını ifade etti. - ANKARA