TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Sürecine Dikkat Çekti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve öncülük edilmesi gerekecek" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' adı verilen süreç hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle İmralı'nın açıklaması, ardından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ve silah bırakmayı kabul etmesiyle Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şeklide milletimizin gözü önünde ve planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak, sürecin takibi, kontrolü ve öncülük edilmesi gerekecek. Bu sürecin ilerlemesi yönünde fikirlerimizi paylaştık. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sürecin de TBMM'nin bu tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel sonuçlandırması nasip olsun. Dünya siyasetinin büyük değişimler yaşadığı hem de bölge siyasetinin baştan aşağı şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Bu fırsat siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu süreç herhangi bir siyasi partinin ortaya koyabileceği tek başına gerçekleştirebileceği bir siyasi süreç değildir. Bu bir al ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik beraberlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes sorumlu bir şekilde elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. TBMM'nin kontrolünde ve müzakere ortamında bu konu tamamı ile gerçekleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

Meclis'teki siyasi partileri sorumluluğa davet eden Kurtulmuş, "100 yıllık Cumhuriyet tarihinin nerdeyse yarısında meşgul olduğu, hem de binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan, hem de 2 trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM'dedir. Siyasi partilerimin hepsini bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Süreçle ilgili komisyonun ne zaman kurulacağı sorusuna ise Kurtulmuş, "Komisyonun ve Meclis'in nasıl çalışacağına ilişkin değerlendirme yaptık. İlerleyen günlerde netleştirerek kamuoyu ile paylaşacağız" cevabını verdi. - ANKARA