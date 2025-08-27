TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsöz Türkiye' Süreci Millet İçin Takip Edilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsöz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bizim işimiz gidip sahada silahların nereye bırakıldığını ölçmek değil. Devlet politikası olan bu konuyu millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmak. Bu komisyon da bu görevini başarıyla yerine getiriyor. Bizim temel meselemiz devlet politikası olarak başlatılmış olan bu süreci millet adına takip etmek ve sonuçlandırmak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsöz Türkiye' süreci kapsamında partilerden talepler geldiğini belirterek, "Komisyon gündemine hakimdir. Her biriniz ayrı mesai yapıyorsunuz. Mesele sadece yasa çıkarmak olsaydı zaten iktidar cenahının buna sayısı yeter, bir iki saatte Genel Kurul'dan çıkarırdı. Burada bu konu devlet politikası mıdır endişesinin sürdürülmesini asla doğru bulmam. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin ilgili bütün birimlerinin benimsediği, milli bir sorumluluk olarak kabul ettiği bir süreçtir. Devlet Bahçeli'nin çağrısıdır. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın devletin başı olarak kabul etmesi, aynı şekilde örgütün kendisini fesih sürecini ilan etmesi ile bir süreç ortaya kondu. Burada bir tereddüt olursa ilerleyemeyiz. Bizim işimiz gidip sahada silahların nereye bırakıldığını ölçmek değil. Devlet politikası olan bu konuyu millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmak. Bu komisyon da bu görevini başarıyla yerine getiriyor. Bizim temel meselemiz devlet politikası olarak başlatılmış olan bu süreci, millet adına takip etmek ve sonuçlandırmak" dedi. - ANKARA