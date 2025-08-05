TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörle Mücadelede Tarihi Dönüm Noktası

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör ile mücadelede tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini belirterek, barışın kalıcılaştırılması için yasal düzenlemeler önerileceğini açıkladı. Komisyonun, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla çalışarak öneriler geliştireceği ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki, yalnız o günü, o anı değil, milletlerin yarınlarını da şekillendirir. Bugün de öyle günlerden birindeyiz. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına gelindiğine hepimiz müşahade ediyoruz.

Komisyon farklı fikir, beklenti ve kanaatlerin çatıştırılmadığı aksine birlikte yaşamak iradesinin inşa edildiği güçlü bir zemin olacaktır. Silahın tamamen bırakılmasıyla birlikte barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi, hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasındadır. Ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirmek, raporlar sunmak ve analizler yaparak Meclis'in iradesine taşımak bu yapının asli görevidir.

Hiç şüphesiz provakasyonlar her zaman her dönemde olabilir. İçeriden ve dışarıdan gelecek hamleleri bertaraf edecek en önemli unsur çoğulcu demokratik yapımızdır. Bu yüzden çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun bütün kesimleri dahil edilecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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