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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terör Türkiye'de artık tutunamayacak, Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör Türkiye'de artık tutunamayacak, Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör Türkiye'de artık tutunamayacak, Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş millete, ailelerine ve TUSAŞ camiasına başsağlığı diledi. "Bu saldırının gerçekleştirilmesi, arkasında kimler var, nereden, ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler, bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacağını" belirten Kurtulmuş, "Türkiye 40 yılı aşkın bir süredir teröre karşı mücadele veren bir ülke. Hiçbir zaman terörün amaçlarının gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır. Milletçe terörün karşısında yek vücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik. Terör Türkiye'de artık tutunamayacak, Türkiye topraklarında asla yer bulamayacaktır. Bu kararlılık içerisinde milletçe birlik olma, beraber olma ve teröre karşı sesimizi yükseltmenin gerektiği bir gündeyiz. Tabii ki yapı saldırının yapıldığı gün bugünün üzerinden birtakım şifreler okunabilir ama olayın sıcaklığı dolayısıyla bunları sonraya bırakarak öncelikle yaralarımızın sarılması ile meşgulüz. 22 insanımız yaralandı. Bu insanımız bu kardeşlerimizden 3 tanesi taburcu edildi. 19 tanesi hastanelerde tedavisi sürüyor. Biz de burada bakan arkadaşlarımızla, grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buradaki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettik" diye konuştu.

Özellikle özel hareket polisi olan arkadaşlarının güvenlik görevlisi olan arkadaşlarının gösterdiği üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla hepsini tebrik eden Kurtulmuş, "Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek teröristlerin ölmelerine kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular. Burada bu hastan vatandaşımız ağır yaralı ama onun da inşallah kritik durumu atlatacağını ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Diğer yaralılarımızın durumları hafif. Bazıları belki birkaç gün içerisinde taburcu edilecekler. Sağ olsunlar doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız üstün fedakarlıkla arkadaşlarımızın yaralarını tedavi etmek için büyük bir gayretle mücadele ediyorlar, ortaya gayretlerini ortaya koyuyorlar. Ben bir kere daha bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yaralılarımıza acilen şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Teröre karşı yek vücut olarak bir ve beraber olacaklarını bildiren Kurtulmuş, "O iki teröristi oraya gönderen irade onları destekleyen onları onlara siyasi destek veren onlara askeri destek veren onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için Türkiye'nin büyük hedeflerinin gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli yanı ise özellikle savunma sanayinin iftar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye demek ki milli savunma sanayinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yek vücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek dünyada en önemli savunma sanayindeki en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara fırsat vermesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışanlara fırsat vermesin. Teröre ve terör baronlarına onların arkasındaki Türkiye düşmanı iradeye de Cenabı Allah fırsat vermesin diyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Türkiye Terör

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