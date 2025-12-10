Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM TV'yi ziyaret etti
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM TV'nin 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis televizyonunun çalışanlarıyla bir araya geldi ve teşekkürlerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımında, "Dünyanın önde gelen parlamento kanallarından olan TBMM TV'nin 31'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis televizyonunda görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Demokrasimizin kalbi olan Gazi Meclisimizde yürütülen yasama faaliyetlerini ve çalışmalarını aziz milletimize en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak için büyük bir fedakarlıkla görev yapan TBMM TV ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
