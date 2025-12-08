TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, oturumun açılışında, İstanbul Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet camiasına ve millete başsağlığı diledi.

2026 yılı bütçe görüşmelerine bugün başladıklarını dile getiren Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin yoğun geçtiğini anımsatarak, TBMM Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 21 birleşim gerçekleştirildiğini, bütçenin 77 oturumda yaklaşık 240 saat müzakere edildiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur. Komisyon Başkanımız, komisyon üyelerimiz başta olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yoğun emekleriyle çalışmalara katkı sunan Meclis emekçilerimize de tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

TBMM'nin 28. Dönemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çünkü Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış, 28. Dönem Meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclistir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir Meclis çalışmasını hep birlikte icra ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dönemin ruhuna uygun yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla Komisyonda ciddi tartışmaların yapıldığını, terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Komisyonda ilk olarak şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini, konuyla ilgili toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığını anımsatan Kurtulmuş, dinleme faaliyetlerinin de geçen hafta itibarıyla sona erdirildiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan bu komisyon, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Bundan sonraki düzenlemelerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı bu komisyon raporları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan değerli siyasi partilerin ortak çalışmasıyla sonlandırılacaktır. Ümit ediyorum ki aynen komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmalarında da 'Terörsüz Türkiye' meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar alınır.

'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonumuz da bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonunun bir gereği olarak, süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ederim ki sonuç alarak Türkiye tarihinde kazanılan bu önemli fırsatın başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."

Yeni sivil anayasa yapılması çağrısı

TBMM'nin 28. Dönemi'nin önemini vurgulayarak, bu dönemde demokratik adımların atılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları paylaştı:

"Her şeyden evvel Türkiye'nin 2. yüzyılına yaraşır, milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem Meclisinin önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından, demokratik bir yeni Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın da büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Görüşmeler 14 gün sürecek

Genel Kurulda bugün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek.

Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Pazar günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak.

Genel Kurul'daki görüşmelere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı.

Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, salondaki parti liderleri ve grup başkanlarıyla tek tek selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özel de parti liderleri, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle tokalaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.