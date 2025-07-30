TBMM'de Yeni Komisyonun İlk Çalışması Ağustos'ta Başlayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak yeni komisyonun Ağustos'un ilk haftasında çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Komisyonun amacı ve yürütülecek konular hakkında detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirten Kurtulmuş, yasama süreçlerine katkı sağlayacak önemli adımları gündeme getireceklerini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(TBMM'de kurulacak komisyon) Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız"
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika