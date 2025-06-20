TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan YKS İçin Başarı Dilekleri

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı dileklerinde bulundu, zihin açıklığı temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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