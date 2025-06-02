TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Yol Grubuna Ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekili ile birlikte Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette grup üyeleri tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeni Yol grubunu ziyaret etti.
Kurtulmuş TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş Ak Parti Grup Başkanı Abdullaj Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya
Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Mehmet Emun Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici Kurtulmuş ve berbaerindeki heyeti karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika