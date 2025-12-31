TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026'da "sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye" idealini, hukuk devleti ciddiyeti ve demokratik siyasetin geniş ufkuyla perçinlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2025'i demokrasiyi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, milli dayanışma ve kardeşlik ruhunu yüceltmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarla geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni yılın yüksek hedefler ve büyük idealler etrafında el ele, omuz omuza yürüyerek geleceğe yön verecekleri bir yıl olmasını dileyen Kurtulmuş, "Yeni bir yıla girerken dayanışmayı, kardeşliği, ortak umudu çoğaltarak, demokratik ilkeleri tahkim ederek, vatandaşlarımızın onurunu korumanın toplumsal bütünleşmemizin en temel unsuru olduğunu bilerek, Gazi Meclis'in gücünü iç huzurun, adaletin ve ortak geleceğe dair güvenin ana omurgası haline getirmeyi milli bir vazife olarak görüyorum. 2026 yılında hedefimiz, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye' idealini hukuk devleti ciddiyeti ve demokratik siyasetin geniş ufkuyla perçinlemek olacaktır. Bu doğrultuda, insanımızın saygınlığını ve dokunulmazlığını esas alan özgürlükçü bir yaklaşımla güçlü temsil ve etkin denetim anlayışını, katılımcı bir siyaset kültürüyle buluşturacak her yeni çalışma, 2026 yılının kalıcı kazanımları olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bu istikamette atılacak her adım ve hayata geçirilecek her yeni çalışmanın "yeniden güçlü ve büyük Türkiye" idealine bir adım daha yaklaştıracağını kaydeden Kurtulmuş, "Bunun ilk şartı ise birlik ve dirlik içerisinde hareket edebilen, farklılıklarını zenginlik olarak gören, bu zenginliğin üzerinden de bir milli mefkure inşa edebilen Türkiye'yi ortaya koymaktır. Bölgemizde gerilimlerin arttığı ve krizlerin sınır tanımadığı bir dönemde Türkiye, bölgesel barışı üreten diplomasi kapasitesini, parlamenter diplomasinin gücünü de kullanarak daha görünür kılacaktır." ifadesini kullandı.

Bugün yaşanan devasa sorunların temelinde tüm dünyayı saran adaletsizliğin yattığını belirten Kurtulmuş, bu nedenle küresel adalet arayışının bugünün dünyasının en önemli meselelerinin başında geldiğine dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyanın ortak gündemi olması için canla başla çalışacak Türkiye'nin, milli bir dava olarak gördüğü Kıbrıs ve Filistin meselelerinde iki devletli çözüm tezini her platformda savunmaya devam edeceğine işaret etti.

Filistin'de tüm insanlığı hedef alan soykırıma karşı hukukun evrensel sözünü yükseltmek, küresel adalet arayışını ilkeli bir dış politika çizgisine dönüştürmek, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası sistemi inşa etmek için var gücüyle çalışmanın temel sorumluluklarından olduğunu bildiren Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterirken, Türkiye'yi kuşatma hedeflerine karşı da kardeşliği kıyamete kadar tesis edecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak irade ile kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını başarıyla tamamlayarak 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve daha müreffeh toplumsal sistemi yaşatma iddiası, Meclisimizin iradesiyle birleştiğinde, yeni bir toplumsal sözleşme perspektifi güç kazanacaktır. Geçen her günün ömürden olduğunu bilerek hem vatanımız hem gönül coğrafyamız hem de tüm mazlum ve masumlar için samimiyet, cesaret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın, milli dayanışmanın güçlendiği, adaletin güveni beslediği, güvenin zenginliği çoğalttığı, refahın toplumsal esenliğe dönüştüğü, bölgemizde barışın ve dünyada adaletin güçlendiği bir yıl olmasını tüm kalbimle diliyorum."