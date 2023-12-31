TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024'te de başarıları devam ettirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrının, 'sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı'nın mukaddimesi niteliğindedir. 2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, 2023'te dünyada ve Türkiye'de birbirinden önemli çok farklı hadiselere şahit olunduğunu belirterek, "Bunlardan en önemlisi, 'asrın felaketi' olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Hepsini rahmetle anıyor, milletimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Öte yandan, 2023'te devlet-millet el ele vererek nice sevinçleri de paylaştık, çoğu zorlukların üstesinden de geldik. Ülkemiz için Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yüzde 90'a yakın bir katılımla ve yüksek bir demokratik olgunlukla gerçekleşmesi, enerji alanında gaz ve petrol rezervleri keşfi, milli muharip uçak Kaan ve TCG Anadolu Gemisi'nin de aralarında olduğu savunma sanayi atılımları, sporda birçok uluslararası müsabakada kazanılan üstün başarılar, yerli otomobilimiz Togg'un yollara çıkışı gibi birçok gururu yaşadık" dedi.

'FİLİSTİN, ORTA DOĞU BARIŞININ ANAHTARIDIR'

Türkiye olarak her zamanki gibi mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: " Filistin'de barış ve esenlik adına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız olarak yoğun diplomasi yürüttük. İnşallah Filistin konusundaki müzakerelerimiz de bölgemizde barışın kalıcılığı için değerli bir adım olacaktır. Çünkü Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır. Aksi takdirde ülkemizin de içinde bulunduğu 'bereketli hilal' bölgesinde kaos sona ermeyecektir. Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. 2023 yılı, aile birliğinin ve dayanışmasının değerini de yeniden tecrübe ettiğimiz bir yıldı."

'AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK PROJELER ÖNCELİĞİMİZDİR'

Kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların esenliğinin toplumsal barışın özünü oluşturduğuna inandıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Toplumun kök hücresi olarak gördüğümüz aileyi güçlendirecek, maddi ve manevi imkanlarla destekleyecek projelerin uygulanması sürdürülmesi gereken önceliklerimizdendir. Öte yandan, 2024'te devletimizin ve sivil toplumun el ele vererek gençliğimizi sapkın yönelimlere ve her türlü bağımlılığa karşı güçlü kılacak tedbirler alacağına inancım tamdır. Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrının, 'sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı'nın mukaddimesi niteliğindedir. 2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum" dedi.