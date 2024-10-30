TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir süreçle halledeceğiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa yapım süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" dedi.