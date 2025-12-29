Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi