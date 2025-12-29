TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.