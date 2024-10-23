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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin milli savunma sanayinde daha ileri adımlar atması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, yaralıları hastanede ziyaret etti ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor; Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Özellikle özel harekat polisi arkadaşlarımızı, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo daha ağır olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içinde oldular" dedi.

Kurtulmuş, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "İnşallah teröre karşı bu mücadelede yek vücut olarak, bir ve beraber olarak, sadece bu 2 terörist değil, onları oraya gönderen irade, onları destekleyen, onlara siyasi destek veren, askeri destek veren, onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yek vücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, dünyada en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara fırsat vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermesin. Teröre ve terör baronlarına, onların arkasındaki Türkiye düşmanı iradeye de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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