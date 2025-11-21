TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRKPA'nın 17. Yıl Dönümüne Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meclislerimiz arasında işbirliği yapılması ve ortak değerlerimizin korunması amacıyla 17 yıl önce kurulan TÜRKPA, Türk Dünyasının parlamenter dayanışmasının güçlenmesine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Avrupa'ya uzanan coğrafyamızdaki kardeş Türk halkları için hayırlara vesile olmasını diliyorum."