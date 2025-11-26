Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk Medyasına Vurgu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de düzenlenen 'Haber Ajansı Ödülleri' töreninde konuşan Başkan Kurtulmuş, Türkiye'de haberciliğin zorluklarını ve güvenilir haberin önemini vurguladı. Reyting ve dezenformasyona dikkat çekerek, medyada bu risklerin arttığını ifade etti.

10 kat daha hızlıdır" dedi.

TBMM'de, Meclis Tören Salonu'nda Anadolu Ajansı tarafından 'Haber Ajansı Ödülleri' töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hem hız, hem güvenilirlik, hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, dünya kamuoyu ile paylaşılması her şeyden daha önemli. Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır. Neredeyse aynı gün içerisinde sadece siyasi olarak söylemiyorum; bir Avrupa ülkesinde yaşanan olayların 3-5 katını ülkemizde yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, 2 saat sonra bambaşka bir gündem ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde sunulması ve dünya kamuoyu ile paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Bu durumu özellikle Türk medyası açısından altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Medya reyting ve dezenformasyon konusunda riskler olduğundan bahseden Kurtulmuş, "Tabii medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünerek, söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliriz. Bunlardan birisi reyting hastalığıdır. Reyting almak için doğru veya yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur. Bir diğer meselemiz ise dezenformasyondur. Dünyada her zaman bu iki durum olmuştur ama özellikle haberin süratli bir biçimde değiştiği bir ortamda bu iki riskin daha çok arttığını görüyoruz. Bunun içinde güvenilir, ciddi olma meselesinin her şeyden öne çıktığını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından 8 haber kategorisinde ödüller sahiplerine verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.