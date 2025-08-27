TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toplumsal Rıza Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her birimizin bu çok olumlu katkılarımızı artırmak bakımından, söylediğimiz sözlere, verdiğimiz katkılara olağanüstü dikkat göstermemiz ve süreci sahiplenerek, kamuoyundaki bu konuda ortaya çıkarma ve desteklere artırmamız gerekir" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu altıncı toplantısı düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısı başlangıcında yaptığı konuşmada, yasal alt yapı hazırlıklarının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede, başta Barolarımız olmak üzere, bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkıları çok değerli olacağını, çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçteki yasal altyapının hazırlanması için ortaya koyulacak fikirler için oldukça değerli bir fırsattır. Ayrıca bu komisyonun amacı, Türkiye'de toplumsal rızanın da arttırılmasıdır. Bununla ilgili de başta komisyonumuzun her bir üyesi olmak üzere, bu komisyonda bulunan siyasi partilerimiz olmak üzere. Burada olup olmayan siyasi partilerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu, Türkiye'nin kendisine özgür bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı bu sürecin, İnşallah en iyi şekilde tamamlanması için, hiç şüphesiz toplumda var olan desteğin arttırılmasıdır. Farklı toplum kesimlerinin de bu sürecin içerisinde katkılarının temin edilmesi şarttır. Zaten bu amaçla, sizlerden gelen komisyon üyelerimizden ve partilerimizden gelen teklifleri değerlendirerek, Türkiye'nin farklı toplumsal kesimlerini bu komisyona davet edip dinliyoruz. Buralardan da önemli fikirlerin ortaya çıkacağını, buralardan da süreci tamamlanmasına ilişkin pozitif katkıların ortaya konulacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, geçen hafta geçmiş dönemde acı yaşayan insanların ortak düşüncesinin 'Biz bedel ödedik, ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Biz evlatlarımızı toprağa verdik, artık toprağa evlatlarımızı değil, silahlarımızı gömelim' olduğunu kaydederek, bir gazinin takma gözünün çıkartarak söylediklerini hatırlattı. Kurtulmuş, "Bu anlamda bu komisyonun toplumsal rızayı çoğaltma görevini bir kere daha hatırlatmak isterim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Her birimizin bu çok olumlu katkılarımızı artırmak bakımından, söylediğimiz sözlere, verdiğimiz katkılara olağanüstü dikkat göstermemiz ve süreci sahiplenerek, kamuoyundaki bu konuda ortaya çıkarma ve destekleri artırmamız gerekir. Ayrıca son olarak da şunu söylemek isterim. Şimdiye kadar dinlediklerimizden, her birimizin kişisel bilgilerinden, bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde dinleyeceğimiz çatışma çözümleri üzerinde de konuşanların bize söyleyeceklerinden, anladığımız husus şu. Bu model gerçekten Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir süreçte, en başından bugüne kadar olan süreci söylüyorum. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığımızda, onların 4-5 yıl içerisinde geldiği noktaya, çok şükür Türkiye'de 9 aylık bir süre içerisinde gelmesi oldu. Bu Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmekle, bu tarihi komisyonun tarihi şartlarından birisi olacaktır" dedi.