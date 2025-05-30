TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye' hedefinin en kısa zamanda, en ufak bir zehirlenmeye müsaade edilmeksizin tamamlanması gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM grubunu ziyaret etti. AK Parti grup yönetimi, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bazı milletvekilleri eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Güler, açıklama yaptı.

'SÜRECİN TBMM ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLMESİ BİR SORUMLULUKTUR'

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na aday gösterilmesi nedeniyle AK Parti grup yönetimine teşekkür etti. Yakın bir süre içerisinde siyasi parti turlarını tamamlayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde Türkiye, fevkalade önemli bir sürece girecek. Hem dünya siyasetindeki güç dengelerinin yer değiştirmesi hem de Türkiye'nin bölgesel bir güç hatta ciddi bir küresel aktör haline gelmiş olması, ülke siyasetimizi çok daha önemli bir hale getirmektedir. Siyasi partiler farklı fikirlere sahip olsa da nihayetinde TBMM çatısı altında, bu partilerin arasında çok köklü bir iş birliği, eğer bu iş birliği yapılamıyorsa dahi, en azından çok kuvvetli bir diyaloğun var olması ve memleket meselelerinin karşılıklı müzakereyle, konuşarak, görüşerek halledilmesi için bir çabanın ortaya konması şarttır. Hele hele Türkiye'de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması için yeni bir sürece girilmişken, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin en kısa zamanda en ufak bir zehirlenmeye müsaade edilmeksizin tamamlanması gerekiyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya geldi ve bundan sonra bu sürecin TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde, tüm halkımız ve onların temsilcisi olan siyasi partileriyle birlikte yürütülmesi bir sorumluluktur" diye konuştu.

'MİLLİ ANAYASAYI YAPMAK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA SARF EDECEĞİZ'

Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma mecburiyeti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, siyasi partiler arasındaki görüşlerin yakınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Kurtulmuş, "Memleketimin ihtiyacı olan özgürlükçü, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve çağın gerekliliklerine uygun bir milli anayasayı yapmak ümit ederim ki mümkün olur. Bunun için de hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Biz demokraside milletin gücünden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz, milletin gücünü esas alırız. Bu anlamda TBMM önümüzdeki süreçlerde de milli iradenin merkezi olarak, Türkiye demokrasisinin kalbi olarak, üzerine düşen sorumlulukları ümit ederim ki yerine getirir, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefini de gerçekleştirerek, bu milletin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin yarısında ayağına büyük bir pranga olarak vurulan terör belasından kurtulur. Terörsüz bir Türkiye, aynı zamanda terörsüz bölge demektir. Terörsüz bir bölge, bölge halklarının tamamının hakkaniyet, eşitlik ve refah içerisinde yükselmesi demektir" dedi.

'TBMM'DE FEVKALADE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR'

Kurtulmuş, yaklaşık 2 haftadır TBMM Genel Kurulu'nu yönettiğini ve bu sayede Meclis'i daha yakından tanıma imkanı bulduğunu vurgulayarak, "Dünyanın birçok yerini dolaşıyoruz, birçok parlamentoyu ziyaret ediyoruz. Bunu gerçekten iftiharla da söylüyorum; parlamenter disiplini en kuvvetli olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. En çok çalışan parlamentolardan birisi TBMM'dir. Rutin olarak haftanın 3 günü, bazen de daha fazla çalışıyor. Sabahlara kadar çalışıldığı günleri hatırlıyorum, 2 haftadır gece 12'lerde bitiriyoruz. Öyle ülkeler var ki ayda 1 kez parlamentoda bir araya gelip, birkaç gün çalışıp sonrasında seçim bölgelerine gittiğini, birkaç ayda bir toplanan parlamentoların olduğunu biliyoruz. TBMM, hem Genel Kurulu hem de komisyonlarıyla fevkalade önemli çalışmalar yürütülüyor" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, yeni bir TBMM İç Tüzüğüne ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

'ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI YAPMAMIZA VESİLE OLDU'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de "TBMM Başkanımızla 2 yıllık Meclis çalışmalarına yönelik bazı değerlendirmelerimiz oldu. Tabii 2 yıldır Meclis Başkanımızla birlikte gerek komisyon gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda yakın bir iş birliği içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Tabii bu dönem içerisinde değerli Başkanımızın siyasi birikimi, tecrübesi, entelektüel donanımı ve diğer parti gruplarıyla kurduğu dostane, samimi, yakın diyaloğu çok önemli çalışmaları yapmamıza da vesile oldu" dedi. Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de önemli çalışmaların ortaya konulması gerektiğini ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair yapacağı çalışmalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceklerini ekledi.