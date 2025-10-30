Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecindeki ilerlemeleri değerlendirirken, örgütün 26 Ekim'de yaptığı açıklamanın önemli bir eşik olduğunu belirtti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında yapılan müzakerelerde geniş katılımlı bir iş birliği ve ortak hedefler üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Örgütün 26 Ekim açıklamasıyla önemli bir eşik aşılmıştır" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. Kez toplandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyon üstlendiği misyon itibarıyla, görevi itibarıyla dahili bir görevin sorumluluğunu millet adına üstüne almış olan bir komisyon. Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu, bu salonda gelip görüşlerini, sürecin nasıl ilerlemesiyle ilişki fikirlerini ve tekliflerini bizlerle paylaştılar. Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında herkes büyük bir olgunluk içerisinde birbirini dinledi, birbirinin fikrine karşı saygılı davrandı. ve komisyonumuz Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Başlangıçta hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu. Komisyon, millet adına örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle kararlar oluşturmak bakımından önemli bir görev icra etti ve bundan sonra icra edecektir" dedi.

"Örgütün 26 Ekim açıklamasıyla önemli bir eşik aşılmıştır"

Komisyonun sadece bir grubun, bir partinin ve bir tek siyasi kanadın görüşlerini, isteklerini ve beklentilerini içeren bir çalışmayı ortaya koyamayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Dolayısıyla herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu sorunu ve tarihi görevi icra edebilmek, komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisiydi. ve burada da aldığımız kararların şimdiye kadar ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağımlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etse diye düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye ettiğini, bütün birleşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamaları, özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır" dedi.

"Komisyon, örgütün silahları bıraktığının tespit edilmesinin ardından gerekli adımları Meclise sunacaktır"

Komisyonun bir Anayasa değişikliği komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir. Başından itibaren komisyonumuzda ortak olarak karar verdiğimiz hususlardan birisi; burası bir Anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasanın değiştirilmesi müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır. Dolayısıyla komisyon inşallah bu süreçte örgütün kendisini tasfiye ettiği ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve teşkil edildikten sonra yapılacak ve atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacaktır" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.