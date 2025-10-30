TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Örgütün 26 Ekim açıklamasıyla önemli bir eşik aşılmıştır" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. Kez toplandı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyon üstlendiği misyon itibarıyla, görevi itibarıyla dahili bir görevin sorumluluğunu millet adına üstüne almış olan bir komisyon. Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu, bu salonda gelip görüşlerini, sürecin nasıl ilerlemesiyle ilişki fikirlerini ve tekliflerini bizlerle paylaştılar. Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında herkes büyük bir olgunluk içerisinde birbirini dinledi, birbirinin fikrine karşı saygılı davrandı. ve komisyonumuz Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Başlangıçta hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu. Komisyon, millet adına örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle kararlar oluşturmak bakımından önemli bir görev icra etti ve bundan sonra icra edecektir" dedi.

"Örgütün 26 Ekim açıklamasıyla önemli bir eşik aşılmıştır"

Komisyonun sadece bir grubun, bir partinin ve bir tek siyasi kanadın görüşlerini, isteklerini ve beklentilerini içeren bir çalışmayı ortaya koyamayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Dolayısıyla herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu sorunu ve tarihi görevi icra edebilmek, komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisiydi. ve burada da aldığımız kararların şimdiye kadar ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağımlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etse diye düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye ettiğini, bütün birleşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamaları, özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır" dedi.

"Komisyon, örgütün silahları bıraktığının tespit edilmesinin ardından gerekli adımları Meclise sunacaktır"

Komisyonun bir Anayasa değişikliği komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir. Başından itibaren komisyonumuzda ortak olarak karar verdiğimiz hususlardan birisi; burası bir Anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasanın değiştirilmesi müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır. Dolayısıyla komisyon inşallah bu süreçte örgütün kendisini tasfiye ettiği ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve teşkil edildikten sonra yapılacak ve atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacaktır" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. - ANKARA