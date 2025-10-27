TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sındırgı Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA