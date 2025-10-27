Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sındırgı Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı ve afetten etkilenen vatandaşlara destek dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

