TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve afetten korunma temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
