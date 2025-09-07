TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.