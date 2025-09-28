Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Simav Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
