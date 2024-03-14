TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'e ve Şırnak'ta şehit olan polis memuru İlker Duran'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.