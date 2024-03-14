Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitler için başsağlığı diledi

Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'e ve Şırnak'ta şehit olan polis memuru İlker Duran'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Ercan Güven İlker Duran Şırnak Konya Güvenlik Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Manyas adayı Mahmut Karakuş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Manyas belediye başkan adayı kim oldu? Nihat Soysal kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı Nihat Soysal kimdir? DEVA Partisi Kepsut adayı Selman Atik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Kepsut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karesi adayı Kadir Talyurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İvrindi adayı Ajda Nayman kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir İvrindi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Havran adayı Cem Onuk kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gömeç adayı Duygu Aydın kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Gömeç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Tevfik Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Nüsret Oliger kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Mezitli Belediye Başkan adayı Nüsret Oliger kimdir? DEVA Partisi Dursunbey adayı Bahadır Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Onur Kösel kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı Onur Kösel kimdir? DEVA Partisi Burhaniye adayı Enes Bora Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bigadiç adayı Pelin Demirtaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bandırma adayı Hüseyin Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balya adayı Muhammed Furkan Civan kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu?
title