TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Lütfü Baykar için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.