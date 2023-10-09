TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Cihat Ermiş için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükçekmece'de şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'e Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi başında şehit olan kahraman polis memurumuz Cihat Ermiş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.