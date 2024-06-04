TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan pilotlar için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.