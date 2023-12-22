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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için taziye mesajı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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