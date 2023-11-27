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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Necdet Çalış, Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Astsubay Üstçavuş Numan Kurtulmuş Piyade Terör Politika Haberler

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