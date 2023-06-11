TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından da paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.