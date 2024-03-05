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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Polis Memuru Orhan Mutlu İçin Başsağlığı Diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'da kaza yerinden kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Samsun'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Orhan Mutlu'ya, Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'da kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Orhan Mutlu'ya, Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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