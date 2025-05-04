TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Telefonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıyı kınadı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün İstanbul'da uğradığı saldırı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, görüşmede, saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.