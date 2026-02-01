TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.