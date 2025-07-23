TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Orman Yangınında Hayatını Kaybeden İşçilere Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren işçiler için başsağlığı diledi ve onların fedakarlıklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

El sıkışıldı! Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'ten radikal karar! Ayrılık sonrası sakal ve bıyık gitti

Kuruluş Osman'a veda eden Burak Özçivit bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.