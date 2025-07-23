TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Orman Yangınına Yüzde Başsağlığı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçileri için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika