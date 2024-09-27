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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, işlediği savaş suçları nedeniyle uluslararası yargılanmasını talep etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "On binlerce sivili, kadın çocuk demeden katleden Netanyahu'nun, iftiralar ve hakikati de öldürmeye çalışan beyanlarla işledikleri suçları örtmek istemesi acınası bir beyhude çabadır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşlediği savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir soykırım zanlısının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden faili olduğu terör eylemlerinin propagandasını yapması, sadece BM'nin ve üye devletlerin değil tüm insanlığın ortak sorunudur. On binlerce sivili, kadın çocuk demeden katleden Netanyahu'nun, iftiralar ve hakikati de öldürmeye çalışan beyanlarla işledikleri suçları örtmek istemesi acınası bir beyhude çabadır. 150 devletin de tanıdığı şekliyle Filistin Devleti'nin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'yi kendine aitmiş gibi gösteren sahte bir haritayı sunma hukuksuzluğunu ve arsızlığını sergileyen Netanyahu ve çetesi bilsin ki masa başında çizilen hayali haritaların hiç bir önemi yoktur. Bu düzmece şovlardan medet uman savaş suçluları hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklar, sahte haritalarıyla birlikte tarihin çöplüğüne atılacaktır. Milletimiz, insaf ve vicdan sahibi insanlarla birlikte Filistin tam manasıyla özgür olana kadar Filistin davasını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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