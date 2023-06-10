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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Elmadağ Politika Haberler

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