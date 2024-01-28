Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Misakımilli anlayışı güncellenmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misakımilli anlayışının 'mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan' hedefleri çerçevesinde güncellenmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Misakımilli'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık anlayışını yansıtan bir ahitleşme olduğunu vurgulayarak, günümüzde ise Misak-ı Milli anlayışının güncellenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misakımilli anlayışının "mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan" hedefleri çerçevesinde güncellenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Misakımilli'nin kabulünün 104. yılı dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstiklal Savaşı esnasında, bağımsızlığa giden yolda edilen yeminin Misakımilli adıyla belgelendiğini ve bunun memleketin temel taşlarından biri haline geldiğini bildirdi.

Misakımilli'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık anlayışını yansıtan bir ahitleşme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya duyurulmasından kısa süre önce İstanbul'da ortaya konan iradeyle yazılan bu metin ve mana, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde oy birliğiyle kabul edilmiş milli bir istikamet tayinidir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ortak değerlerimiz ve inancımızla verdiğimiz mücadeleyle topraklarımızın bütünlüğü ve bölgemizde arzu ettiğimiz huzur ortamının sağlanması için gösterdiğimiz gayretler, kesintisiz bir kararlılıkla bugün de sürmektedir. Günümüzde ise Misak-ı Milli anlayışımızın mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur. Özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bizlere aşılayan yeminimize bağlı kalarak, hak yolunda can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa (İLÇE) belediye başkan adaylar kimler? Karaköprü , Karaköprü, Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Siverek, Ceylanpınar, Harran , .. Fiorentina Inter maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fiorentina Inter ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla Osasuna maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sevilla Osasuna ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio Napoli maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Lazio Napoli ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? PSG Brest maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? PSG Brest ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? B.Dortmund - Bochum maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? B.Dortmund - Bochum ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fenerbahçe Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Karagümrük Ç.Rizespor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Karagümrük Ç.Rizespor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sivasspor Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Altay - Kocaelispor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Altay - Kocaelispor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
title